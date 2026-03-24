Traffico di droga nel cuore di Napoli, sei arresti nel blitz: tutti i nomi

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Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un’operazione a Napoli nei confronti di sei persone, di età compresa tra i 35 e i 50 anni, ritenute coinvolte in un giro di traffico di droga. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale su richiesta della Procura antimafia: per due indagati sono scattate le porte del carcere, mentre altri quattro sono stati posti agli arresti domiciliari.

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile, era partita nell’estate del 2023 dopo l’arresto in flagranza di un uomo coinvolto in reati legati alle armi e agli stupefacenti. Da quell’episodio sono scattati approfondimenti investigativi, tra controlli sul territorio, pedinamenti e attività tecniche, che hanno permesso di ricostruire l’esistenza di un gruppo organizzato e stabile.

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Secondo quanto emerso, l’organizzazione si occupava della vendita sia di cocaina che di droghe leggere e poteva contare su una precisa divisione dei ruoli. Al vertice ci sarebbe stato un uomo con precedenti specifici, considerato il promotore e finanziatore dell’attività. Un altro membro gestiva i rapporti con i clienti e il rifornimento della sostanza, distribuendola poi ai pusher, mentre gli altri si occupavano della custodia, dell’occultamento e del confezionamento della droga.

Il gruppo operava principalmente nel centro cittadino, rifornendo acquirenti provenienti da tutta la provincia di Napoli. All’operazione hanno preso parte anche il Reparto Prevenzione Crimine Campania e le unità cinofile specializzate nella ricerca di stupefacenti. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.