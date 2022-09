Traffico di droga tra la Sardegna e Marano, De Luca assolto dall’aggravante camorristica

La Prima Sezione della Corte di appello Napoli ha assolto dall’aggravante camorristica De Luca Carlo. Per l’imputato, difeso dall’avvocato Raffaele Chiummariello, è stata anche ridotta la pena per riciclaggio a due anni e quattro mesi a fronte dei cinque anni del primo grado. Carlo De Luca fu arrestato nell’ambito dell’operazione per traffico di droga tra la Sardegna e Marano in cui furono arrestate una serie di persone.

L’operazione che coinvolse De Luca

In due anni ha portato in Sardegna, dal Napoletano, più di dieci tonnellate di hascisc per un valore di venti milioni di euro. Diverse le tecniche usate per nascondere i carichi: pacchi di sostanza stupefacente tra le pedane di birra, nell’intercapedine di un motoscafo e in una cassa di legno. Il gruppo criminale capace di mettere in piedi il grosso traffico di droga è stato sgominato stamattina dalla Polizia in un’operazione congiunta con la Finanza: sono state eseguite undici ordinanze di custodia cautelare in carcere, otto nel Cagliaritano e tre a Napoli. Oltre all’esecuzione delle ordinanze, svolte dalla Polizia con il coordinamento del capo della Mobile Marco Basile, furono sequestrati dai militari della Finanza di Cagliari beni immobili, auto e conti correnti per quattro milioni di euro.