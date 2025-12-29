PUBBLICITÀ
Tragedia a Bacoli, Davide Compagnone muore soffocato da un pezzo di panettone

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Bacoli è sotto choc per la morte improvvisa di Davide Compagnone, 40 anni, deceduto nella sua abitazione di via Marziale, in località Fusaro. L’uomo è morto soffocato dopo aver ingerito un pezzo di panettone. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Davide è deceduto per arresto cardiocircolatorio causato dal soffocamento. La notizia ha colpito duramente l’intera comunità bacolese. Davide Compagnone era una persona molto conosciuta e benvoluta, inserita in una comunità di persone con disabilità.

Nella stessa giornata, un’altra tragedia si è consumata a pochi chilometri di distanza, a Monte di Procida. Un uomo di 40 anni, Adebayo Shola, cittadino nigeriano residente in paese, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione di via Casale. Anche in questo caso l’intervento del 118 è stato inutile e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Dai primi accertamenti, sul corpo non sarebbero stati rilevati segni di violenza. Lo riporta cronacaflegrea.it.

