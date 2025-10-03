Tragedia a Bacoli, trovato morto tra gli scogli il finanziere Daniele Scotto Rosato

PUBBLICITÀ

Era scomparso da ieri pomeriggio e i genitori, non vedendolo rientrare, avevano lanciato l’allarme. Da allora erano scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine e della Capitaneria di Porto. Poche ore fa, però, è arrivata la notizia più temuta: il corpo senza vita di Daniele Scotto Rosato, 30 anni, è stato ritrovato tra gli scogli dell’insenatura di Cala Moresca, a Capo Miseno.

Il giovane finanziere era uscito in canoa nonostante le condizioni meteo avverse. Il natante è stato rinvenuto poco distante dal punto in cui è stato recuperato il cadavere.

PUBBLICITÀ

Daniele, in servizio alla Guardia di Finanza nel nord Italia, era tornato a Bacoli per trascorrere alcuni giorni con la famiglia e gli amici. Il suo rientro a casa si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

Di seguito, il post di cordoglio del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione:

Queste, invece, le parole del sindaco di Monte di Procida, Salvatore Scotto Di Santolo che pure ha voluto esprimere il proprio dolore: “Con profonda tristezza ho appreso della prematura scomparsa del Maresciallo della Guardia di Finanza Daniele Scotto Rosato, giovane figlio di Bacoli. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Monte di Procida esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia, alla Guardia di Finanza e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Ci uniamo al dolore che ha colpito la città di Bacoli per questa perdita così grande e ingiusta. Che Daniele possa riposare in pace”.