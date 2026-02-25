PUBBLICITÀ
Tragedia a Cava de’ Tirreni, operaio cade dal solaio e muore

Un pomeriggio di lavoro trasformato in tragedia. Un operaio di 61 anni, originario di Siano, ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto ieri in un cantiere di via XXV Luglio, a Cava de’ Tirreni.L’uomo è giunto in condizioni disperate all’ospedale cittadino, accompagnato da un collega. In un primo momento sarebbe stata fornita una versione diversa dell’accaduto, secondo la quale il 61enne si sarebbe ferito accidentalmente in seguito a una caduta generica.

La ricostruzione dei carabinieri

I successivi accertamenti condotti dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno però consentito di fare chiarezza sulla dinamica.

Dalle indagini è emerso che l’operaio stava lavorando in un cantiere dove era in corso la demolizione di un solaio. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato proprio dal solaio su cui stava operando, riportando ferite gravissime risultate poi fatali.

Salma sequestrata

La salma è stata sequestrata e resta a disposizione della Procura di Nocera Inferiore, che ha disposto l’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità.

L’ennesimo incidente sul lavoro che riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nei cantieri e sulle procedure di prevenzione.

