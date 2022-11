Tragedia alla Sanità, ruba in un appartamento ma precipita durante la fuga: morto sul colpo

Tragedia a Napoli, nel Rione Sanità. Un uomo si sarebbe introddoto in un’abitazione per rubare un cellulare. Al momento della fuga, però, avrebbe perso l’equilibrio cadendo da circa 6 metri. È questa la ricostruzione, ancora in corso di accertamento, per la morte di un 38enne di origini ghanesi. L’uomo è stato trovato senza vita nell’androne del palazzo. Sul caso indagano gli agenti della Polizia di Stato. A riportare la notizia è Il Roma. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, anche i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Rapinatore già a 17 anni, arrestato dopo il colpo a danno di due turiste alla Sanità

Ha solo diciassette anni il ragazzo accusato di aver rapinato due turiste nel quartiere Sanità lo scorso due ottobre: eseguita l’ordinanza applicativa della misura per la custodia cautelare in un istituto penale minorile.

La “rinascita” turistica della ‘Sanità’

Era lo scorso due ottobre quando un gruppo di turiste è stato aggredito dal giovane rapinatore. Il gruppo di visitatrici si trovava all’interno del Quartiere Sanità, nel pieno centro città. Sono tantissimi i turisti che, soprattutto dopo l’articolo della CNN, hanno deciso di immergersi totalmente all’interno della città, visitando anche il noto quartiere Sanità. Una volta “ghettizzato” e “sconsigliato” ai visitatori è oramai divenuto una delle mete preferite per chi di Napoli vuole conoscerne soprattutto la storia.

Tentata rapina: la scelta del Tribunale per i Minorenni

Il quartiere ha quindi ospitato diversi visitatori negli ultimi mesi ma non sempre questi sono stati “rispettati”. E’ appunto il caso delle turiste che il due ottobre hanno subito un tentativo di rapina all’interno delle strade del quartiere napoletano. Il giovane diciassettenne, autoctono del quartiere, pare aver impugnato un coltello e con questo di aver minacciato le turiste tentando di compiere la rapina. Il colpo però non è riuscito al giovane malvivente, la vicina pattuglia di militari del nucleo operativo Stella infatti ha subito fermato il giovane impedendogli la rapina.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Stella, a seguito di attività investigativa, hanno eseguito un’ordinanza applicativa condannando il giovane ladro ad un periodo in un istituto di penale minorile.