“Inchino” della Madonna davanti al boss, 25 arresti nel clan in provincia di Napoli

E’ stato documentato anche l'”inchino” della statua della Madonna davanti alla villa del boss, durante le indagini sul clan “Sangermano“, organizzazione malavitosa che fa affari illeciti nel Napoletano, nell’agro nolano, ma anche in una parte della provincia di Avellino: i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e la DIA, coordinati dalla DDA, hanno notificato 25 misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti alla camorra. Tra i destinatari anche i vertici del clan Agostino e Nicola Sangermano, di 42 e 44 anni.

I reati ipotizzati sono molteplici: associazione di tipo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza, usura, autoriciclaggio e porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo, quest’ultimi reati aggravati dalle finalità e modalità mafiose. Notificato anche un sequestro, da 30 milioni di euro, riguardanti terreni e fabbricati, società, autovetture e rapporti finanziari.

Nel corso dell’esecuzione dei 25 provvedimenti cautelari nei confronti di appartenenti al clan Sangermano, militari del Ninv di Castello di Cisterna, nel corso delle perquisizioni, hanno rinvenuto e posto sotto sequestro: 90 mila euro circa in contanti, complessivamente nella disponibilità di 3 degli indagati;

2 pistole, nella disponibilità di altrettanti destinatari, tra cui il capo clan Agostino Sangermano che, al momento dell’arresto, la teneva nella tasca della giacca.

TUTTI I NOMI Elenco destinatari:

1. SANGERMANO Agostino, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 29.12.1979, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 512 bis C.p., 629 commi 1 e 2, c.p., in relazione all’art. 628, commi 1 e 3 n. 1 e 3) c.p. 416 bis 1 c.p., 513 bis c.p., 416 bis 1. c.p., 644 c.p., commi 1, 3, 4 e 5 n. 3) e 4) c.p., 416 bis.1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74, art. 648 ter.1, 416 bis.1 c.p., artt. 110 c.p., 106, comma 1, 132 comma 1 D.Lgs. n. 385/93

2. SANGERMANO Nicola, nato a Nola (NA) il 05.05.1978, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 629 commi 1 e 2, c.p., in relazione all’art. 628, commi 1 e 3 n. 1 e 3) c.p. 416 bis 1 c.p., 513 bis c.p., 416 bis 1. c.p., 644 c.p., commi 1, 3, 4 e 5 n. 3) e 4) c.p., 416 bis.1 c.p.

3. ABATE Luigi, nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 06.01.1972, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., art. 644 c.p., commi 1, 3, 4 e 5 n. 3) e 4) c.p., 416 bis.1 c.p.

4. ALBI Vincenzo, nato ad Avellino il 04. 04.1985, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 629 cpv. in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3) c.p., 416 bis.1 c.p., artt. 110 c.p., 106, comma 1, 132 comma 1 D.Lgs. n. 385/93

5. ARIANO Gennaro, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 03.10.1992, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 628 commi 1 e 3 nn. 1 e 3 c.p., 416 bis 1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

6. BUONINCONTRI Giuseppe, nato a Pomigliano d’Arco (NA) il 14.07.1979, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 512 bis C.p.,

7. CATAPANO Antonio, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 05.11.1987, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 10, 12, 14 L. 497/74

8. DELLA PIETRA Giuseppe, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 13.12.1984, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., art. 378 c.p., 416bis.1 c.p.

9. DELLA RATTA Salvatore, nato a Cercola (NA) il 02.09.1980, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., art. 512 bis C.p., art. 629 cpv. in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3) c.p., 416 bis 1 c.p.,

10. FOGLIA Giuseppe, nato a San Gennaro Vesuviano (NA) il 30.09.1983, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p.,

11. GRASSO Angelo, nato ad Avellino il 04.10.1979, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 629 cpv. in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3) c.p., 416 bis.1 c.p.,

12. MANZI Giuseppe, nato a San Paolo Belsito (NA) il 26.07.1976, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p.,

13. MARRA Giovanni, nato a Cassino il 15.03.1979, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 81 cpv. 110, 56 629, commi 1 e 2, c.p., in relazione all’art. 628, commi 1 e 3 nn. 1 e 3) c.p. 416 bis 1 c.p.

14. MERCOGLIANO Ezio, nato a Atripalda (AV) il 10.07.1998, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., art. 628 commi 1 e 3 nn. 1 e 3 c.p., 416 bis 1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

15. MERCOGLIANO Francesco, Atripalda (AV) il 03.10.1992, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 628 commi 1 e 3 nn. 1 e 3 c.p., 416 bis 1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

16. MINICHINI Giovanni, nato ad Avellino il 20.08.1990, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

17. MUTO Clemente, nato a Nola il 15.06.1968, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p.,

18. NAPOLITANO Benedetto, nato a Marzano di Nola (AV) il 08.01.1947, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

19. NAPPI Paolo, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 18.09.1979, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 644 c.p., commi 1, 3, 4 e 5 n. 3) e 4) c.p., 416 bis.1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

20. SANGERMANO Michele, nato a Nola (NA) il 24.06.1977, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 81 cpv. 110, 56 629, commi 1 e 2, c.p., in relazione all’art. 628, commi 1 e 3 nn. 1 e 3) c.p. 416 bis 1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74

21. SANTULLI Roberto, nato ad Avellino il 03.10.1983, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 629 cpv. in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3) c.p., 416bis.1 c.p.,

22. SEPE Luigi, nato a Nola (NA) il 15.07.1979, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 10, 12, 14 L. 497/74

23. SEPE Onofrio, nato a San paolo Bel Sito (NA) il 22.01.1980, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74, 378 c.p., 416 bis 1 c.p.

24. SEPE Salvatore, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p., 512 bis C.p., 629 cpv. in relazione all’art. 628 comma 3 n. 3) c.p., 416 bis 1 c.p., 644 c.p., commi 1, 3, 4 e 5 n. 3) e 4) c.p., 416 bis.1 c.p., artt. 10, 12, 14 L. 497/74, artt. 110 c.p., 106, comma 1, 132 comma 1 D.Lgs. n. 385/93

25. VITALE Luigi, nato a Pago del Vallo di Lauro (AV) il 08.07.1973, indagato per la violazione dei reati p. e p. dagli artt. 416 bis C.p. co. I, II, III, IV e V C.p.,