Tragedia Crans-Montana, almeno 40 morti e 100 feriti: ancora dispersi i 6 giovani italiani

È drammatico il bilancio dell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno all’interno del locale Le Constellation, a Crans-Montana, in Svizzera. Le vittime accertate sono almeno quaranta, mentre i feriti superano quota cento. Tra questi ci sono diversi cittadini italiani: sei risultano ancora dispersi, tredici sono ricoverati in ospedale e una ragazza di 16 anni versa in coma in una struttura sanitaria di Zurigo.

Secondo quanto riferito dalle autorità, molte delle persone decedute – in gran parte giovani – sono difficilmente identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. La procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, ha spiegato che l’incendio potrebbe essere stato innescato da alcune candele sistemate sopra bottiglie di champagne, collocate troppo vicino al soffitto. Questa circostanza avrebbe provocato un fenomeno di “flashover”, con una propagazione rapidissima delle fiamme.

La magistratura svizzera ha aperto un’inchiesta ipotizzando i reati di incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Stando alle prime testimonianze, numerosi avventori sarebbero rimasti intrappolati nel bar, situato a un piano interrato: l’unica uscita disponibile era una scala e la porta di emergenza sarebbe risultata particolarmente stretta.

L’episodio ha acceso forti polemiche sulle misure di sicurezza della struttura, mentre il proprietario del locale ha respinto ogni addebito sostenendo che tutto fosse conforme alle normative vigenti. Intanto il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato a Crans-Montana, sottolineando la complessità delle operazioni di identificazione delle vittime: «Sarà un lavoro lungo e difficile», ha dichiarato.