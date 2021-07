Nella nota pasticceria Poppella situata nel Rione Sanità di Napoli, famosissima per la creazione del dolce intitolato “il fiocco di neve” e per essere apparsa anche in una trasmissione televisiva (cake star: pasticcerie in sfida), è avvenuta una tragedia.

Malore nella pasticceria Poppella

Un uomo sulla settantina, mentre faceva colazione, improvvisamente pare abbia avuto malore. Inutile il repentino intervento dei dipendenti del locale e dei clienti nel chiamare i soccorsi. Per l’uomo, in seguito riconosciuto essere un ex primario d’ospedale in pensione, purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Inutile l’intervento dell’ambulanza

L’arrivo dell’ambulanza ha solo confermato la morte fulminante del medico a causa di un infarto. Secondo le ricostruzioni e le affermazioni dei presenti, l’uomo era residente in via dei Cristalli. La mattina era solito andare a fare colazione da Poppella, essendo il locale a pochi passi dalla sua abitazione.

La tristezza e lo sgomento dei vicini

“E’ stato davvero sconvolgente, condoglianze alla famiglia”, oppure “Povero angelo, è riuscito a salvare tante vite ma non c’è stato niente da fare per salvare la sua”. o ancora “Poverino, era andato a fare colazione e si è accasciato a terra” ; “È stato davvero sconvolgente”, queste alcune delle parole di compianto e sconvolgimento sui social, da parte di chi lo conosceva.