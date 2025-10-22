PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia sulla Domitiana tra Lago Patria e Ischitella, 40enne muore dopo lo...
CronacaCronaca locale

Tragedia sulla Domitiana tra Lago Patria e Ischitella, 40enne muore dopo lo schianto in auto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Tragedia sulla Domitiana tra Lago Patria e Ischitella, 40enne muore dopo lo schianto in auto
Tragedia sulla Domitiana tra Lago Patria e Ischitella, 40enne muore dopo lo schianto in auto
PUBBLICITÀ

Drammatico incidente nella notte tra il 21 ottobre e il 22 ottobre sulla SS7 Quater Domiziana tra Lago Patria e Ischitella. A seguito di un tamponamento avvenuto a velocità sostenuta, un 40enne di origini straniere ha perso la vita. Ferita la moglie, ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

Tragedia sulla Domitiana tra Lago Patria e Ischitella, 40enne muore dopo lo schianto in auto

La dinamica dell’accaduto è ancora da ricostruire. L’incidente è avvenuto attorno all’una di notte: il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo dopo essere stato tamponato a oltre 100 km/h da un’altra macchina guidata da un uomo di origini lituane. Finita fuori strada, la vittima è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e da ben quattro ambulanze accorse dalle postazioni di Varcaturo, Bacoli e Pozzuoli.

PUBBLICITÀ

Per l’automobilista però non c’è stato niente da fare. Sarebbe deceduto nell’impatto, mentre la donna che viaggiava con lui è stata trasportata al pronto soccorso. Il veicolo che trasportava la coppia è ridotta a un rottame. Sull’episodio indagano gli uomini della Polizia Stradale. Indagato il conducente dell’altra macchina responsabile del tamponamento.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati