PUBBLICITÀ

Drammatico incidente nella notte tra il 21 ottobre e il 22 ottobre sulla SS7 Quater Domiziana tra Lago Patria e Ischitella. A seguito di un tamponamento avvenuto a velocità sostenuta, un 40enne di origini straniere ha perso la vita. Ferita la moglie, ricoverata in ospedale in condizioni critiche.

Tragedia sulla Domitiana tra Lago Patria e Ischitella, 40enne muore dopo lo schianto in auto

La dinamica dell’accaduto è ancora da ricostruire. L’incidente è avvenuto attorno all’una di notte: il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo dopo essere stato tamponato a oltre 100 km/h da un’altra macchina guidata da un uomo di origini lituane. Finita fuori strada, la vittima è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e da ben quattro ambulanze accorse dalle postazioni di Varcaturo, Bacoli e Pozzuoli.

PUBBLICITÀ

Per l’automobilista però non c’è stato niente da fare. Sarebbe deceduto nell’impatto, mentre la donna che viaggiava con lui è stata trasportata al pronto soccorso. Il veicolo che trasportava la coppia è ridotta a un rottame. Sull’episodio indagano gli uomini della Polizia Stradale. Indagato il conducente dell’altra macchina responsabile del tamponamento.