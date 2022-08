Tragedia tra Piscinola e Scampia, travolto e ucciso da un’auto pirata

Tragedia poco fa in via Piedimonte d’Alife, quartiere Piscinola, dove un uomo, di cui non si conosce ancora l’identità è stato investito e ucciso. L’incidente è avvenuto sulla strada alle spalle della stazione della metropolitana, lungo l’arteria che porta verso Chiaiano e la zona ospedaliera. Sul posto la sezione Infortunistica della polizia municipale di Napoli per i rilievi del caso. La vittima probabilmente è una persona del post. Non si conosce né l’identità né l’età. Sarebbe stato travolto da un’auto o un motorino, che poi è scappato senza prestare soccorso. Il cadavere della vittima è riverso a terra in una pozza di sangue. Aveva ancora infradito al piede. Avviate dagli agenti della polizia municipale i rilievi del caso. Dai primi accertamenti pare che l’uomo stesse camminando a piedi sul ciglio della strada quando avrebbe perso l’equilibro, poi travolto da una vettura in corsa.