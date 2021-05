La Germania è uno dei Paesi al mondo con la migliore qualità della vita e con un basso tasso di disoccupazione. Gli stipendi sono elevati ed è un Paese molto efficiente dal punto di vista dei servizi. Decidere di trasferirsi in Germania e cercare lavoro può essere molto stimolante, ma al tempo stesso fonte di paure. I timori possono affollare la mente e spesso portano a rinunce proprio perché non si riescono a gestire incertezze che per lo più riguardano questioni pratiche.

Dove si andrà a vivere? Dove poter mettere tutte le cose?

Si può partire davvero con poco, una valigia con gli effetti principali e una città vivibile come destinazione che ci possa accogliere.

Per i primi tempi, è sufficiente alloggiare una stanza in affitto oppure un appartamento provvisorio. Anche se si ha l’immediata necessità di trovare lavoro, è bene prendersi qualche giorno per conoscere il luogo e per immergersi nella quotidianità, facendo cose semplici come bere tutte le mattina un caffè nel solito bar, fare una corsa al parco e la spesa nel supermercato di quartiere.

Inoltre, sarà importante cercare il più possibile di conoscere persone e così sarà più semplice trovare opportunità. La Germania ha un tasso di disoccupazione davvero basso, perciò sarà difficile non riuscire a trovare lavoro. Dopo i primi stipendi ci si sentirà più sereni, la città non sarà più sconosciuta e ci si potrà sistemare in un appartamento più adatto per sentirsi davvero a casa.

Con l’aiuto di una ditta di spedizioni internazionali, sarà possibile farsi spedire valigie e oggetti personali, ma anche pacchi molto voluminosi o oggetti ingombranti come, ad esempio, una bicicletta. Per spedire in Germania pacchi e documenti, può convenire una spedizione espressa che permette anche pacchi particolarmente ingombranti come pallet e garantisce sicurezza anche per il trasporto di oggetti di valore. Sono tanti gli italiani che hanno optato per questa scelta e che ora vivono e lavorano in Germania avendo con sé gli oggetti più cari.

Ma quali sono le città più vivibili per trovare lavoro in Germania?

Monaco di Baviera: vivace e accogliente

La più simile all’Italia per calore e spirito, Monaco di Baviera non dista troppo dal confine. Città ideale per sentirsi un po’ a casa, vista la numerosa presenza di italiani da tante generazioni, ma con tutti i vantaggi che una città tedesca può offrire. È la città della Germania dove si vive meglio, la qualità della vita è elevata e le infrastrutture hanno standard ottimi.

È facile muoversi utilizzando mezzi pubblici e biciclette e anche le zone periferiche sono ben servite. La città è bellissima dal punto di vista storico, artistico e naturalistico, è attraversata dal fiume Isar ed è circondata da boschi di conifere e numerosi laghi. Il costo della vita è abbastanza elevato, soprattutto nelle zone più centrali, ma spostandosi leggermente in zone periferiche si abbassa, d’altro canto gli stipendi sono elevati.

Trattandosi di una città molto grande, sono molti i campi in cui trovare lavoro. Monaco di Baviera pullula di pub, ristoranti, locali e negozi in cerca di personale. Inoltre, aziende molto importanti spesso cercano personale in svariati settori.

Monaco è una città multietnica, con una vita culturale e sociale molto animata.

Ingolstadt: la città senza disoccupazione

Ingolstadt, bellissima città della Baviera, a meno di un’ora da Monaco, sorge sulle rive del Danubio. È un perfetto mix di storia e modernità. Ha una storia plurisecolare, ricca di tradizioni e di monumenti che caratterizzano il suo centro storico in perfetto stile bavarese. Molto ricca anche dal punto di vista naturalistico grazie ai boschi che la circondano.

Ingolstadt offre tanto dal punto di vista di modernità e stile di vita, ha tanti negozi e locali e offre numerose opportunità di lavoro. L’economia locale è in continua crescita e il tasso di disoccupazione è a livelli bassissimi. Come in tutta la Germania, gli stipendi sono elevati. Gli alloggi sono sicuramente più economici rispetto a città più grandi. Ricca di servizi, è una città estremamente vivibile per chi desidera trasferirsi in Germania per trovare lavoro.

Stoccarda: la più innovativa

Stoccarda è una città molto moderna, poiché la maggior parte dei suoi edifici è stato costruito dopo la seconda guerra mondiale. È la città ideale per gli amanti della natura, sorge in una valle ed è circondata dalla Foresta Nera. Famosa dal punto di vista culturale, è definita la città dell’arte e della cultura per via dei suoi teatri e numerosi spettacoli di balletto e musical.

Ha ampi spazi verdi nel centro della città e parchi urbani per fare sport. Il costo della vita è in linea con gli stipendi e gli alloggi si possono trovare con diverse fasce di prezzo. L’economia della città ruota attorno al turismo e alla produzione automobilistica. In questi settori, sarà facile trovare una collocazione, così come in quelli della tecnologia, scienza e informatica.

Francoforte: la metropoli della finanza

Francoforte è una città ricca e moderna. Completamente distrutta durante la seconda guerra mondiale, è ora una delle città più ricche e moderne di tutta la Germania. È il principale centro finanziario, bancario e immobiliare tedesco. Il centro è piccolo, facile da percorrere a piedi e con tutte le principali attività. Francoforte è in continua crescita ed evoluzione, facile da girare grazie ad una vasta rete di mezzi di trasporto.

L’offerta di lavoro è spesso più alta che la richiesta, pertanto è una delle città consigliate per trovare lavoro in Germania. Avendo uno dei principali aeroporti europei, è anche uno strategico punto di smistamento ed è facile trovare lavoro anche nel settore della logistica.

I costi degli affitti non sono molto elevati e la città offre ottimi servizi in tutte le sue zone.

Francoforte è una città ideale se si ama la modernità e la tecnologia e se si ha l’obiettivo di lavorare presso il settore finanziario, in uffici o banche.

Queste sono solo alcune delle città nelle quali è possibile trovare nuove opportunità, la Germania offre tanto ed è ricca di opportunità interessanti per cambiare vita e realizzare un futuro migliore.