Tre giovani atlete napoletane dell’Icarus Academy rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Danza Aerea

Napoli si prepara a sostenere tre giovanissime promesse delle arti aeree: Condemi Myriam, D’Alterio Federica e Napoletano Denise, atlete di nove e otto anni, partiranno giovedì per Bologna per partecipare alla prestigiosa Pole and Aerial World Cup, il campionato mondiale dedicato alla danza aerea e alle discipline acrobatiche.

Le tre atlete dell’Icarus Academy sono state selezionate per rappresentare l’Italia, un risultato straordinario che testimonia il loro talento precoce e il livello di eccellenza raggiunto dalla scuola napoletana.

La Pole and Aerial World Cup è considerata uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama internazionale. Atleti provenienti da tutto il mondo si confronteranno in performance che uniscono forza, tecnica, eleganza e grande controllo del corpo. La presenza di tre bambine così giovani tra i rappresentanti nazionali è motivo di forte orgoglio per la città di Napoli.

A guidare questo percorso c’è la direttrice artistica e fondatrice dell’Icarus Academy, Ludovica Rusciano, che ha seguito la crescita tecnica e artistica delle tre atlete. Accanto a lei, la coach MariaFrancesca Palmieri, responsabile della preparazione agonistica e dell’allenamento quotidiano che ha portato le giovani allieve a raggiungere questo prestigioso traguardo.

«Myriam, Federica e Denise hanno dimostrato una dedizione straordinaria — spiega la direzione artistica —. Hanno affrontato mesi di lavoro intenso con impegno, entusiasmo e una maturità rara per la loro età. Questo risultato è il frutto del loro sacrificio e del supporto costante delle famiglie.»

Oltre all’importanza sportiva, la partecipazione alla World Cup rappresenta per loro un’esperienza formativa unica: le piccole atlete avranno l’occasione di confrontarsi con coetanei di altri Paesi, vivere il clima di una competizione internazionale e portare sul palco i colori dell’Italia e della loro città.

L’intera comunità dell’Icarus Academy, insieme a famiglie e cittadini, seguirà con orgoglio e trepidazione la gara di Bologna, certa che Myriam, Federica e Denise sapranno distinguersi per talento, coraggio e determinazione.

Un risultato che dimostra come, grazie a una guida competente e alla passione dei più piccoli, Napoli possa brillare anche sui palcoscenici mondiali.