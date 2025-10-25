Trema ancora la terra, nuova scossa magnitudo 3.1 ad Avellino

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 (ML) è stata registrata questa mattina, sabato 25 ottobre 2025, in provincia di Avellino.
L’evento sismico, con epicentro nel territorio di Montefredane, è stato rilevato alle 10:18 ora italiana (08:18 UTC) a circa 1 chilometro a sud del centro abitato, con coordinate 40.9512 di latitudine e 14.8107 di longitudine. La profondità ipocentrale è stata stimata a 14,7 chilometri.
La scossa è stata avvertita chiaramente in diversi comuni dell’Irpinia, compreso il capoluogo, dove molti residenti hanno segnalato un breve ma netto tremolio, percepito soprattutto ai piani superiori degli edifici.
Fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose.