Trema ancora la terra, nuova scossa magnitudo 3.1 ad Avellino

Gianluca Spina
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 (ML) è stata registrata questa mattina, sabato 25 ottobre 2025, in provincia di Avellino.

L’evento sismico, con epicentro nel territorio di Montefredane, è stato rilevato alle 10:18 ora italiana (08:18 UTC) a circa 1 chilometro a sud del centro abitato, con coordinate 40.9512 di latitudine e 14.8107 di longitudine. La profondità ipocentrale è stata stimata a 14,7 chilometri.

La scossa è stata avvertita chiaramente in diversi comuni dell’Irpinia, compreso il capoluogo, dove molti residenti hanno segnalato un breve ma netto tremolio, percepito soprattutto ai piani superiori degli edifici.

Fortunatamente, non si registrano danni a persone o cose.

Altre due scosse nella notte e questa mattina

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate in Irpinia, a breve distanza da Grottolella, epicentro del sisma avvertito ieri pomeriggio. Entrambi gli eventi, di lieve intensità, hanno avuto come epicentro il territorio del comune di Montefredane.

La prima scossa, di magnitudo 2.1 e a una profondità di 17 chilometri, è stata rilevata dai sismografi all’1:19 della notte. La seconda, di magnitudo 2.2 e a 16 chilometri di profondità, si è verificata questa mattina alle 7:32.

Fortunatamente non si registrano danni, ma in tutta la provincia di Avellino permane un forte senso di apprensione tra la popolazione.

