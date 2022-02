“Troppe richieste di conoscere donne”, chiude la pagina dedicata alla comunità ucraina a Napoli

Chiude la pagina Facebook per la comunità ucraina a Napoli e Salerno, troppe richieste per conoscere donne. La pagina è stata aperta nel 2017 e aveva lo scopo di valere come punto di riferimento, soprattutto per lavoro ma non solo, per gli Ucraini residenti tra Napoli e Salerno.

Chiude la pagina per la Comunità Ucraina

La pagina in se in qualche anno ha raggiunto il suo seguito ma i suoi post non hanno mai convinto gli utenti. I post in questione hanno tutti pochissimi like e commenti. Venivano pubblicate offerte di lavoro o di ricerca coinquilini per dividere appartamenti e notizie sulla situazione Covid in Ucraina. Negli ultimi tempi però gli annunci della pagina non erano coerenti con lo scopo della stessa. Non vertevano infatti su annunci lavorativi o info per gli Ucraini in Campania, ma erano richieste di conoscere donne.

Questa la causa che ha portato il gestore a chiudere la pagina. Gli ultimi due post avvisano infatti della chiusura prossima del gruppo: “La pagina sarà eliminata” dichiara freddamente il primo post. L’ultimo e più recente, di appena un paio di giorni, spiega anche le curiose motivazioni che hanno portato il gestore a chiudere. “Scusate ma la pagina è in fase di chiusura, perchè inviano troppe richieste di conoscere donne. Questa era stata una pagina per info ucraini mi dispiace” queste le parole del gestore nel post di conferma della chiusura.

La fama mai ottenuta per lo scopo iniziale è arrivata per la motivazione sbagliata. Non si sa molto in più sulla faccenda, certo è che negli ultimi tempi sono arrivate innumerevoli richieste di conoscere donne, tante da portare il gestore a decidere di chiudere la pagina di supporto.