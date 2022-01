Axel Tuanzebe è pronto a diventare un nuovo calciatore del Napoli, come annunciano i colleghi di Tuttomercatoweb.com: “Accordo raggiunto tra il club partenopeo e il Manchester United, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto: 800mila euro per l’acquisto a titolo temporaneo del difensore classe ’97 da qui a fine stagione, 20 milioni di euro per l’eventuale riscatto a giugno.

L’accordo è ormai totale, Tuanzebe è pronto a diventare un nuovo difensore del Napoli”