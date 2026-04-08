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Turista perde 200 euro sul gioco delle campanelle, beccati 10 truffatori

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Turista perde 200 euro sul gioco delle campanelle, beccati 10 truffatori
Turista perde 200 euro sul gioco delle campanelle, beccati 10 truffatori
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Durante il periodo di Pasqua i militari della compagnia Roma Centro hanno sorpreso e denunciato a piede libero 10 persone – sette uomini e tre donne, tutti di nazionalità romena di età compresa tra i 25 e i 56 anni – ritenute responsabili di truffa in concorso in via di San Vincenzo, nel cuore del Rione Trevi.
Ognuno agiva con ruoli ben definiti: alcuni fungevano da “croupier”, altri da finti scommettitori per attirare i passanti e altri ancora con il compito di vedette per segnalare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

Questa volta a cadere nel raggiro è stata una turista della Turchia di 41 anni che, attraverso rapidi trucchi e l’occultamento della pallina, è stata indotta a puntare e consegnare la somma di 200 euro, convinta dell’esistenza di reali possibilità di vincita.

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L’immediato intervento dei carabinieri, in abiti civili, ha permesso di bloccare tutti i responsabili, senza fissa dimora e con precedenti specifici, di recuperare la somma di denaro, che è stata prontamente restituita alla vittima. Il materiale utilizzato per il gioco è stato sequestrato. L’autorità giudiziaria è stata informata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro che hanno proceduto alla denuncia a piede libero.

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