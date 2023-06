Turista scozzese scomparsa a Napoli, la madre: “Aiutateci a trovare Lisa”

PUBBLICITÀ

Ore di apprensione per una famiglia di turisti scozzesi in visita a Napoli. Lisa Claims, 44 anni di Dundee, è scomparsa da Napoli da più di 24 ore, precisamente da Mergellina, dove alloggiava insieme ai genitori e alla sorella. A lanciare l’allarme la madre, che con diversi post in inglese ha cercato di fornire agli utenti il maggior numero possibile di dettagli.

“Questa è mia figlia Lisa. Ha i capelli corti, pantaloni verdi e top blu. Manca dalle 8 del mattino a Napoli. Qualcuno l’ha vista oggi in giro per Napoli? Nel caso potete informare la Polizia che la cerca“, aveva scritto la mamma di Lisa in un primo appello.

Poi, ulteriori dettagli sono stati forniti: “Non ha niente con sé. Con questo caldo soffre anche di schizofrenia. Spero solo che la Polizia o chiunque la veda possa aiutarci“. Flo – questo il nome della donna – intanto cerca alloggio con il marito, in attesa di poter riabbracciare Lisa.

Nell’ultimo post condiviso ieri sera Flo ha scritto: “Se siete in giro stasera, specialmente nel centro storico, dove è difficile avvistarla, vi prego fate attenzione che potrebbe essere seduta con la testa tra le mani se è stanca. Questo è il secondo giorno senza medicine“. La famiglia sembra abbia già allertato anche il consolato britannico.