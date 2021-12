Ufficiale: Osimhen salta la Coppa d’Africa, non è tra i convocati della Nigeria

Ufficiale: Victor Osimhen ha rinunciato definitivamente alla partecipazione alla Coppa d’Africa 2021. Nelle ultime ore erano emerse delle indiscrezioni di alcuni media nigeriani, confermate pochi minuti fa dalla lista dei calciatori convocati dalla nazionale africana in cui, ovviamente, manca Osimhen.

La decisione, spiega Eurosport, è maturata direttamente dal calciatore del Napoli, che, in accordo col ct ad interim Austin Eguavoen e col presidente federale Amaju Pinnick, ha deciso di non alimentare polemiche e rinunciare ad essere in Camerun dopo la positività al Covid-19, maturata negli scorsi giorni. Al posto del numero 9 azzurro, il ct ha convocato Kevin Onyekuru dell’Olympiacos.