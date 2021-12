Aumentano i casi Covid a Qualiano, il sindaco blinda la città: chiusi Comune e villa

Aumentano i casi Covid nel Comune di Qualiano. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha firmato un’ordinanza per tentare di contenere il contagio. Fino al 10 gennaio, dispone:

“1. la chiusura al pubblico della biblioteca comunale, del centro anziani e della villa comunale;

2. è fatto obbligo per l’accesso al cimitero comunale l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2;

3. la chiusura al pubblico degli uffici comunali, fatta salva la possibilità di accesso dell’utenza per la fruizione dei c.d. servizi indifferibili;

4. il divieto di assembramento nelle piazze, nei circoli ricreativi e nelle associazioni sportive”.

“Considerato l’aumento dei contagi in tutta Italia, nella regione Campania ed anche nella città di Qualiano e vista la velocità di diffusione del Covid ed in particolare, attualmente, della c.d. variante “omicron”, abbiamo adottato una serie di provvedimenti – con decorrenza da oggi e fino al 10 gennaio 2022 – per impedire una ulteriore diffusione del virus”, scrive il sindaco De Leonardiis su Facebook.