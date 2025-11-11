PUBBLICITÀ
Umiliata e picchiata dal fidanzato violento, donna salvata ad Afragola

Durante un normale controllo del territorio effettuato dalla Polizia Locale diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, veniva notato un veicolo a bordo del quale vi erano un uomo ed una donna che parlando tra loro gesticolavano in modo agitato. Poco più avanti l’auto si fermava e dalla stessa scendeva una ragazza in evidente stato di difficoltà. Poco più avanti veniva fermata per capire se avesse bisogno di aiuto. Nel mentre gli veniva chiesto se era in difficoltà la stessa scoppiava a piangere e chiedeva aiuto, comunicava agli Agenti di aver subito percosse e maltrattamenti da parte del fidanzato. La ragazza veniva messa subito in sicurezza ed accompagnata presso gli Uffici della Polizia Locale.

In pochi minuti arrivava sul posto altro personale della Polizia Locale e veniva fermato il ragazzo, che successivamente era condotto presso il comando. Il Comandante Piricelli allertava subito il 118, la Responsabile del Centro Anti Violenza e L’Assistente Sociale del Comune di Afragola. La ragazza si presentava con un’ematoma alla tempia per un colpo subito da un oggetto ed era molto provata, la stessa comunicava di aver subito percosse dal fidanzato dal giorno prima e che tale situazione unitamente ai maltrattamenti andava avanti da tempo.

Il ragazzo veniva trovato in possesso di Hashish. La ragazza veniva accompagnata in ospedale per le cure del caso e presa in carico dal Centro Anti violenza e dall’assistente sociale. Si procedeva a redigere gli atti di rito ed il ragazzo veniva tratto in arresto per percosse e maltrattamenti nei confronti della fidanzata e tradotto al carcere di Poggioreale.

