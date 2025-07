Un anno fa l’inaugurazione dell’aeroporto di Salerno, De Luca: “Numeri da record”

PUBBLICITÀ

E’ già passato un anno dall’inaugurazione dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e il bilancio del primo anno di attività ha rivelato dei risultati eccellenti. A renderlo noto, questa mattina, il presidente Gesac S.p.a, Carlo Borgomeo. “Abbiamo deciso di festeggiare il primo anno di vita dalla ripresa dell’aeroporto di Salerno e questo primo anno ci racconta di una crescita di un bambino che è in salute” ha raccontato Borgomeo. Presente durante i festeggiamenti anche il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

Grande affluenza all’aeroporto di Salerno

Durante l’incontro, avvenuto nel salone dell’aeroporto di Salerno, il presidente Gesac Borgomeo ha analizzato l’incredibile affluenza registrata durante l’intero anno. “Nei primi 12 mesi vi sono stati 370.000 passeggeri, che per un piccolo aeroporto è un numero veramente importante. A questo va aggiunto il fenomeno importantissimo da non sottovalutare del grande sviluppo dell’aviazione generale, cioè dei voli privati che hanno registrato un numero di 7000 voli. Con grande prudenza possiamo dire che forse le previsioni che erano state fatte, per cui nel 2035, tra l’aeroporto di Capodichino e l’aeroporto di Salerno, (entrambi gestiti dalla Gesac) ci sarebbe stato un numero complessivo di passeggeri di 17 milioni e mezzo potrebbero essere riviste in eccesso, cioè probabilmente i numeri saranno maggiori. Sarà il più bell’aeroporto d’Italia e tra i più belli d’Europa“ ha spiegato il presidente.

“C’è da far cambiare abitudini ad alcuni passeggeri, i quali, forse qualche volta per inerzia, vanno a Napoli e non a Salerno anche se più vicino. Bisogna completare, ma su questo l’impegno della Regione che è stato tanto forte già nella fase precedente, non mancherà certamente, una serie di infrastrutture che rendano più agevole l’accesso all’aeroporto stessa. Questa è la è la sfida per il futuro. Noi siamo contenti di questo primo anno, ottimisti per il futuro, ma consapevoli che bisogna lavorare perché i risultati non vengono mai da soli” ha concluso poi Carlo Borgomeo.

La dichiarazione di Vincenzo De Luca

In occasione della presentazione dei bilanci il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha reso noto l’impegno che la Regione Campania ha investito nell’apertura e manutenzione dell’aeroporto, determinando questi risultati sorprendenti. “Questo aeroporto, senza la Regione Campania, non ci sarebbe stato. Un anno fa abbiamo detto che l’aeroporto avrebbe determinato una rivoluzione economica; questo si sta già determinando. Il passaggio decisivo è stato nel 2019 quando abbiamo fatto un accordo con Gesac. Questo ha determinato un punto di svolta, così come sono stati determinanti gli investimenti che abbiamo fatto per le infrastrutture e la viabilità. Arriveremo a 3 milioni e mezzo di viaggiatori e questo rappresenterà una rivoluzione economica per tutta l’area Sud della Campania” ha raccontato il governatore entusiasta dei risultati ottenuti e fiducioso del prossimo futuro dell’aeroporto.

