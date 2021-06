Fabio Fulco è diventato papà a 50 anni. E’ nato il frutto dell’amore tra il noto attore e la modella 25enne Veronica Papa. “Oggi è il giorno più bello della mia vita!”, ha scritto Fabio Fulco su Instagram postando l’immagine di una statua che mostra una persona che tiene tra le braccia un bebè. L’attore, che interpreta Valerio in Un Posto al Sole, è stato riempito dall’affatto dei fans sui social.

Fiocco rosa nel cast di Un Posto al Sole, Fabio Fulco diventa papà a 50 anni

I due sono diventati genitori di una meravigliosa bambina, ma il nome resta – al momento – ancora un segreto. L’unico indizio che abbiamo, come spiegato dai diretti interessati prima del parto per la loro primogenita, è che è stato scelto il nome di una santa.

Anche Cristina Chiabotto, l’ex di Fabio Fulco, è diventata mamma

Di recente pure Cristina Chiabotto è diventata mamma. La piccola Luce Maria è frutto del matrimonio con Marco Roscio, manager che la Chiabotto ha incontrato dopo la fine della lunga relazione con l’attore napoletano. Quest’ultimo e la showgirl, ex Miss Italia, si sono amati per 12 anni. La rottura tra i due non è però arrivata nel migliore dei modi, con l’ex coppia che nel tempo ha preferito non mantenere alcun tipo di rapporto