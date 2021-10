Ancora un’efferata rapina a Casavatore, questa volta però per i malviventi è andata male e sono scappati via a mani vuote, lasciando sul posto anche lo scooter e la pistola utilizzata per mettere a segno il colpo. I banditi volevano rapinare un passante nei pressi della rotonda di Casavatore, nei pressi della pizzeria Un Posto al Sole, già vittima di una rapina choc che è finita sui giornali di tutta Italia. La vittima, ferma al semaforo, ha però reagito facendo cadere i rapinatori. Successivamente i due sono scappati a folle velocità, alla rotonda si sono schiantati contro una Fiat 500 rovinando violentemente a terra per oltre 10 metri. Poi si sono rialzati e, nonostante le ferite, sono scappati a piedi in direzione Secondigliano, lasciando lo scooter bianco ed una pistola sul posto.

«Dammi tutto quello che hai», pistola in faccia a due giovani e rapina tra Casavatore ed Arzano (articolo 20 ottobre)

Ennesima rapina ieri sera, a Casavatore sulla Circumvallazione Esterna. A farne le spese due giovani a bordo di un’auto Lancia Y, Roberta, 28 anni di Arzano, e Francesco, 30 anni di Secondigliano. L’episodio è stato riportato dal giornalista Mimmo Rubio. I due malcapitati erano fermi con l’auto al semaforo di Casavatore mentre si dirigevano verso Arzano. All’improvviso si è affiancata una moto Tx Max con due persone in sella che indossavano caschi integrali. Quello che si trovava dietro ha tirato fuori una pistola e l’ha battuta con forza sul finestrino del lato guida, minacciando al conducente dell’auto di abbassarlo, dopodiché ha intimato allo stesso di consegnare tutto. “Dammi tutto quello che hai, altrimenti ti sparo…”. I malviventi si sono fatti consegnare portafoglio ed orologio. I due giovani, dopo la fulminea rapina, ed ancora in preda alla paura, si sono recati alla Tenenza dei Carabinieri di Arzano per sporgere regolare denuncia.