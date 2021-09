Caos a Uomini e Donne. Nel corso della puntata registrata ieri, Maria De Filippi ha infatti deciso di “cacciare” dal dating show il tronista Joele Milan, colpevole di avere infranto una regola fondamentale del programma. Il tronista Joele Milan, come fanno sapere le anticipazioni pubblicate dal sito “Vicole delle news”, avrebbe chiesto alla sua corteggiatrice Ilaria di avere contatti sul social. L’utilizzo dei social è vietato dalla regole della trasmissione ma nella scorsa puntata, durante un ballo, avrebbe chiesto alla ragazza di seguirlo sul profilo Instagram di un suo conoscente per poi riuscire a comunicare di nascosto in tutta tranquillità. Maria De Filippi, venuta a sapere dell’accaduto, ha preso immediatamente provvedimenti: ha fatto sedere al centro dello studio tutte le partecipanti, per poi spiegare pubblicamente la violazione delle norme e invitare il tronista a lasciare al trasmissione. Stessa sorte toccata alla sua corteggiatrice Ilaria.

