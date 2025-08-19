PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Urla atroci", le testimonianze dei vicini dell'ispettore ucciso a Melito
CronacaCronaca localePrimo Piano

“Urla atroci”, le testimonianze dei vicini dell’ispettore ucciso a Melito

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
"Urla atroci", le testimonianze dei vicini dell'ispettore ucciso a Melito
PUBBLICITÀ

Erano persone tranquille, siamo sconvolti per quanto successo. Le urla sentite sono state atroci“. Sono increduli gli abitanti del parco Erica San Mario di via delle Margherite a Melito il giorno dopo l’omicidio dell’ispettore Ciro Lungo, l’ispettore di 58 anni ucciso dal figlio della compagna, il 21enne Roberto Marchese.

Mai un problema, mai un litigio sentito. È stato un fulmine al ciel sereno” aggiungono i residenti. Il questore di Napoli, Maurizio Agricola, ha voluto ricordare l’ispettore Lungo: “A nome mio personale e di tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Napoli e provincia, esprimo profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del Vice Ispettore Luongo. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari e ai colleghi del Commissariato di Giugliano- Villaricca“. La vittima 58enne era ispettore di polizia in servizio presso il commissariato di Giugliano.

PUBBLICITÀ

Indagini sull’omicidio dell’ispettore Ciro Luongo

Proseguono le indagini dopo l’omicidio di Ciro Luongo. Stanotte i carabinieri hanno scoperto le tracce di sangue nella palazzina situata in viale Marco della Margherite a Melito. Già nelle scorse ore è stato arrestato a casa del padre Marchese, il 21enne accusato dell’omicidio.

Il giovane subito dopo l’aggressione sarebbe scappato via dall’appartamento di viale delle Margherite a Melito luogo della tragedia.

La sua fuga è durata poco: sulle sue tracce si erano già mossi i carabinieri della compagnia di Marano. La furia omicida sarebbe scattata dopo un litigio per motivi ancora da chiarire. Nelle prossime ore sarà ascoltata anche la madre del ragazzo per aiutare gli inquirenti a ricostruire la dinamica di questa serata tragica nella periferia di Napoli.

Ispettore di polizia ucciso a Melito, i vicini di Luongo: “Bravissima persona”

Melito sotto choc per la morte dell’ispettore Ciro Luongo

 

PUBBLICITÀ
Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati