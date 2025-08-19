Ispettore di polizia ucciso a Melito, i vicini di Luongo: “Bravissima persona”

PUBBLICITÀ

Melito si è svegliata incredula il giorno dopo l’omicidio di Ciro Luongo. “Una persona molto riservata e una bravissima persona. Tutti noi del parco siamo rimasti colpiti da questo delitto“, questo il ricordo di uno dei suoi vicini.

Il cordoglio del Questore per la morte di Ciro Luongo

“A nome mio personale e di tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Napoli e provincia, esprimo profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del Vice Ispettore Luongo. In questo momento di grande dolore ci stringiamo ai familiari e ai colleghi del Commissariato di Giugliano- Villaricca“, queste le parole del Questore di Napoli, Maurizio Agricola.

PUBBLICITÀ

È stato arrestato a casa del padre Roberto Marchese, il 21enne accusato dell’omicidio di Luongo. La vittima 58enne era ispettore di polizia in servizio presso il commissariato di Giugliano. Il giovane subito dopo l’aggressione sarebbe scappato via dall’appartamento di viale delle Margherite a Melito dove si è consumata la tragedia.

La sua fuga è durata poco: sulle sue tracce si erano già mossi i carabinieri della compagnia di Marano. La furia omicidio sarebbe scattata dopo un litigio per motivi ancora da chiarire. Nelle prossime ore sarà ascoltata anche la madre del giovane per aiutare gli inquirenti a ricostruire la dinamica di questa serata tragica nella periferia di Napoli.