“Vacanze in Costiera? Basta consigliare questa meta”. Polemica dopo le parole della Tiktoker contro le influencer

PUBBLICITÀ

“Tutti gli influencer e TikToker che, negli ultimi due mesi, che hanno fatto comparire la Costiera Amalfitana tra i ‘consigliati per me’ meriterebbero di passare del tempo in galera“.

Sono le parole di Lexi Jorda che su TikTok ha raccontato l’esperienza non proprio positiva trascorsa nella Divina.

PUBBLICITÀ

Come didascalia la video, la turista americana sottolinea: “Non fraintendetemi, la adoro, ma essere qui è letteralmente lavoro manuale, non vacanza“.

La Jorda ha mandato una frecciata alla maggior parte degli influencer, sostenendo che questi ultimi mostrino solo gli aspetti positivi della Costiera Amalfitana, come le vedute mozzafiato e i paesini incantevoli, ma che la realtà sia ben diversa.

Per Jorda, invece, la realtà è un’altra: “Bisogna prendere un volo per Napoli, poi un treno per Sorrento e poi, con tutte le tue valigie, sotto il sole, un traghetto per arrivare qui“.

Il video è diventato subito virale su TikTok, raccogliendo oltre 30mila mi piace.