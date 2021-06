Variante Delta in Campania, scoperti 59 casi in una settimana. A seguito delle attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della Regione Campania, condotto da Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno) e Tigem, in questa settimana sono stati esaminati 275 campioni di soggetti risultati positivi al Covid 19 con tampone molecolare.

Dalle indagini è emersa la presenza di 161 varianti inglesi, 59 varianti indiane, 50 varianti brasiliane, 3 varianti nigeriane, 1 variante colombiana e 1 europea. Sono in corso ulteriori approfondimenti epidemiologici e sullo stato vaccinale dei soggetti presi in esame.

La variante Delta preoccupa De Luca: “Abbiamo focolai in Campania”

Vincenzo De Luca intervenne all’inaugurazione della nuova terapia intensiva del Policlinico Vanvitelli. Il Presidente della Regione Campania lanciò l’allerta sulla situazione dei contagi. “In Campania abbiamo dei focolai di variante Delta e dobbiamo essere estremamente preoccupati“. Disse il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ricordando che “la Campania è la regione che fa più sequenziamento per quanto riguarda i positivi, la metà dei sequenziamenti si fanno in Campania“.

De Luca citò i dati in arrivo dalla Gran Bretagna: “Dove quasi tutta la popolazione ha una sola dose e dove hanno avuto 14mila contagi nelle scuole elementari. Questi dati ci devono preoccupare. Io credo che noi dobbiamo puntare ad aprire tutto, ad aprirci all’economia e alla vita, ma – ha sottolineato De Luca – dobbiamo sapere che possiamo aprirci se siamo responsabili“.