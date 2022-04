Orrore a Vercelli, costringono la figlia 13enne a prostituirsi: genitori in manette

Violenza sessuale aggravata su minore, sfruttamento della prostituzione minorile e maltrattamenti in famiglia su una 13enne. Ha dell’assurdo quanto scoperto a Vercelli dagli agenti della Squadra Mobile che hanno eseguito 5 misure cautelari: due in carcere, due ai domiciliari e un obbligo di dimora. Tra gli arrestati anche i genitori della ragazzina costretta a prostituirsi. I poliziotti hanno scoperto anche le sevizie subite dai bimbi piccoli, di 1 e 2 anni, che venivano frustati e minacciati verbalmente.

A finire in manette sono stati due genitori di etnia Rom. Ora dovranno rispondere dell’accusa di prostituzione minorile, violenza sessuale e abusi nei confronti della figlia 13enne. Tutti e tre i bimbi, secondo quanto ricostruito delle indagini, erano “totalmente assoggettati al volere dei genitori” e “costretti a subire maltrattamenti fisici come frustate”. I bambini erano costretti ad assistere finanche ad “agiti sessuali, tenuti costantemente sotto minacce del tipo ‘ti ammazzo, ti brucio gli occhi”. I tre minori sono stati sottratti ai genitori e collocati in una comunità protetta.

La 13enne costretta a prostituirsi ad una clientela anziana

Le indagini sono partite ad aprile 2021 quando la Squadra Mobile di Vercelli aveva avviato una serie di accertamenti nei confronti di una famiglia di etnia Rom, residente in centro città. I due genitori erano già sospettati di far prostituire la figlia. Secondo quanto emerso dalle indagini, la 13enne veniva “offerta” ai ai clienti, spesso anziani.