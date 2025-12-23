PUBBLICITÀ
Vergogna a Napoli, rubato l’albero di Porzio sul lungomare

Gianluca Spina
Come da consuetudine, anche quest’anno l’8 dicembre Errico Porzio aveva fatto allestire un grande albero di Natale davanti alla sede della sua pizzeria sul lungomare di Napoli: una struttura alta circa tre metri, pensata per contribuire all’atmosfera delle festività.

Nelle ultime ore, però, Porzio ha denunciato sui social un episodio che ha suscitato amarezza e indignazione. Con un video pubblicato online ha raccontato il furto dell’albero, che a suo dire era il più alto presente sul lungomare. I ladri avrebbero agito durante la notte, arrivando con l’unico obiettivo di portare via l’installazione natalizia, nonostante la presenza di un servizio di vigilanza notturna a tutela del locale.

“Sono profondamente amareggiato – ha dichiarato Errico Porzio – perché questo albero era stato pensato soprattutto per i bambini. Veder sparire un simbolo del Natale così importante mi ha davvero deluso”.

