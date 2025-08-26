Verso la vendita per 500 milioni Villa Certosa di Berlusconi: “126 stanze e 120 ettari”

PUBBLICITÀ

La trattativa per la cessione di Villa Certosa, la celebre residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna, sarebbe ormai alle battute finali. La dimora di Porto Rotondo – 4.500 metri quadrati di superficie, 126 stanze e un parco di circa 120 ettari con vista sulla Costa Smeralda – ha ospitato negli anni incontri internazionali di alto livello, accogliendo personalità come George W. Bush, Tony Blair e Vladimir Putin. La villa è però finita anche al centro delle cronache mondane, come nel 2009, quando alcune immagini pubblicate da El País ritrassero giovani in topless nei suoi giardini.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, un ricchissimo investitore arabo avrebbe manifestato un interesse concreto, arrivando a offrire una cifra molto vicina ai 500 milioni di euro richiesti dagli eredi dell’ex premier, che avevano messo la proprietà sul mercato all’inizio del 2024. A gestire le trattative ci pensa Sotheby’s International Realty, in sinergia con Knight Castle Real Estate di Dubai, realtà specializzata nel segmento del lusso.

PUBBLICITÀ

Negli ultimi mesi si erano rincorse indiscrezioni su altri possibili acquirenti: dal sultano del Brunei Hassanal Bolkiah, che avrebbe persino visitato la villa, fino alla catena alberghiera Four Seasons, che tuttavia ha smentito qualsiasi coinvolgimento. Una valutazione tecnica commissionata da Berlusconi nel 2021 aveva stimato la proprietà in poco più di 259 milioni di euro, meno della metà dell’attuale prezzo richiesto.