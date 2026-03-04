Verso Napoli-Torino. Anguissa e KDB recuperati, McTominay resta in dubbio

PUBBLICITÀ

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Torino. Venerdì 6 marzo i ragazzi di mister Conte accoglieranno al Maradona la formazione granata del neo tecnico Roberto D’Aversa.

Verso Napoli-Torino: Conte può sorridere

In vista di Napoli-Torino match, valido per la 28esima giornata di Serie A, giungono buone notizie sul fronte partenopeo. Stando a quanto riportato da più fonti Antonio Conte dovrebbe recuperare almeno due dei suoi tre centrocampisti fermi ai box, per il match contro i granata. Sembrerebbe infatti che nel giro di due settimane i vari Anguissa, De Bruyne e McTominay saranno completamente a disposizione del tecnico leccese provando così a dare un grosso aiuto alla squadra in vista del rush finale.

Zambo Anguissa poteva recuperare già in vista del match di Verona, ma Conte ed il suo staff hanno optato per la cautela. Il centrocampista camerunense ormai fermo ai box dallo scorso novembre, per una lesione al bicipite femorale ad oggi è guarito. Quel che sembra sicuro è che quantomeno partirà dalla panchina e capiremo eventualmente se riuscirà a mettere minuti nelle gambe già nel match di venerdì sera.

Un altro importante recupero in vista di Napoli-Torino è quello di Kevin De Bruyne. Il fuoriclasse belga dopo essere tornato a Napoli la scorsa settimana ha iniziato anche ad allenarsi in gruppo. Dalle prime sensazioni pare che sia rientrato in Italia in ottime condizioni fisiche e dovrebbe così bruciare i tempi per un suo recupero lampo. Anche in questo caso è bene essere cauti e capire nei prossimi giorni come si evolverà la situazione.

Discorso a parte invece per Scott McTominay. Il centrocampista scozzese nei giorni scorsi ha svolto lavoro individuale ed è ad oggi quello con meno probabilità di strappare la convocazione per Napoli-Torino.

Per gli azzurri sarà fondamentale vincere

La lotta Champions League è ormai entrata nel vivo. Il Napoli ad oggi ha mantenuto saldo il terzo posto grazie alla vittoria in extremis a Verona, tuttavia le altre non mollano. Le squadre coinvolte nella corsa all’ Europa che conta sono raccolte in appena 8 punti, con gli azzurri che hanno un margine sulla quinta di appena 5 lunghezze. Al momento soltanto l’Inter è sicura del posto Champions, grazie ai suoi 67 punti conquistati, col Milan che insegue a quota 57.

In vista del derby d’Italia in programma questo weekend e di un Napoli-Torino da non sottovalutare, gli azzurri potrebbero recuperare terreno sui rossoneri e restare così in ottica secondo posto.