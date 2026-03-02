Verso Napoli-Torino, buone notizie da Anguissa, McTominay e De Bruyne

PUBBLICITÀ

Il Napoli guarda a venerdì con una speranza concreta: ritrovare tre pedine fondamentali del centrocampo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne, André-Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay potrebbero tornare tra i convocati per la sfida tra Napoli e Torino.

Il quotidiano romano fa il punto sulle condizioni dei tre centrocampisti della squadra allenata da Antonio Conte, sottolineando come il rientro sia ormai vicino. In particolare per De Bruyne, fermo per una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra e sottoposto a terapia conservativa, si intravede la fase conclusiva del recupero. Dopo aver completato il percorso riabilitativo, il belga dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già alla ripresa settimanale.

L’obiettivo è chiaro: ottenere la convocazione già per la gara contro il Torino. Una prospettiva che riguarda anche Anguissa e McTominay, entrambi sulla via del recupero e pronti a rientrare gradualmente nei meccanismi della squadra.

Il Napoli attende ora le valutazioni definitive dello staff medico. Il possibile rientro contemporaneo dei tre centrocampisti rappresenterebbe un rinforzo importante in termini di qualità ed equilibrio in vista di un appuntamento delicato.