Video privati di Stefano De Martino online, la Procura indaga per revenge porn

PUBBLICITÀ

La Procura di Roma contesta anche il reato di revenge porn nel fascicolo relativo ai video carpiti illegalmente dal sistema di videosorveglianza di una abitazione – e finiti sul web – in cui compare il conduttore tv Stefano De Martino in atteggiamenti intimi insieme alla fidanzata. Il procedimento è, al momento, contro ignoti. Le indagini sono state affidate alla Polizia Postale.

Video privati online, Stefano De Martino è stato avvisato da un fan