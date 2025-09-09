PUBBLICITÀ
Video privati di Stefano De Martino online, la Procura indaga per revenge porn

La Procura di Roma contesta anche il reato di revenge porn nel fascicolo relativo ai video carpiti illegalmente dal sistema di videosorveglianza di una abitazione – e finiti sul web – in cui compare il conduttore tv Stefano De Martino in atteggiamenti intimi insieme alla fidanzata. Il procedimento è, al momento, contro ignoti. Le indagini sono state affidate alla Polizia Postale.

