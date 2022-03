I percettori del Reddito di Cittadinanza lavoreranno per il Comune di Villaricca

Dal primo aprile i percettori del Reddito di Cittadinanza di Villaricca saranno impiegati nel progetto Casa Comunale al Centro. Prima i beneficiari erano impiegati nella sanificazione e nell’igienizzazione dell’hub vaccinale di via Napoli ma il loro incarico scadrà a fine marzo. Dunque la Commissione Straordinaria ha approvato la delibera del nuovo Progetto Utile alla Collettività che prevede nuove attività per i cittadini che ricevono il contributo mensile.

Quindi si occuperanno della pulizia e dell’igienizzazione delle strutture comunali, daranno supporto ai dipendenti comunali nell’archiviazione e trasporteranno i fascicoli tra i vari settori comunali. Inoltre i beneficiari del Rdc saranno incaricati anche dell’apertura e della chiusura Biblioteca comunale della vigilanza contro i rifiuti ambientali, infine si occuperanno dell’imbustamento dei provvedimenti riguardanti i tributi comunali.

COSA SONO I PUC PER I PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari Rdc sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. I Comuni sono responsabili dei PUC e li possono attuare in collaborazione con altri soggetti.

Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. Per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario. Sia quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Centro per l’impiego o presso il Servizio sociale del Comune.

Per la collettività, perché i PUC dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari. Andranno a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti. Le attività messe in campo nell’ambito dei PUC dovranno rispondere ad uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie.

Il progetto potrà riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente. In nessun caso le attività in esso svolte potranno essere sostitutive di quelle ordinarie né saranno in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo.