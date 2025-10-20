Villaricca si rifà il look, al via i lavori a costo zero per l’Ente dopo i danni delle ditte sul territorio

Villaricca cambia strada, nel vero senso del termine. Spesso a seguito dei lavori da parte di ditte specializzate sul territorio, si assiste al danneggiamento del manto stradale. L’assessore ai Lavori Pubblici di Villaricca, Giovanni Napolano, ha invece invertito la rotta e posto attenzione sugli interventi che vengono effettuati periodicamente dalle aziende, come avvenuto nei giorni scorsi da parte di Enel e per la fibra ottica. “Dopo i lavori lasciavano la strada in condizioni pietose, oggi invece grazie all’interessamento di quest’Amministrazione è in via di rifacimento il manto stradale di via santa Rita che versava in uno stato critico”, afferma l’assessore Napolano.
Infatti sono state fatte a costo zero dell’Ente diverse arterie come via Giacinto Figante, via Dante Alighieri, tratti di Corso Europa, via Domenico Fontana, via Capitano Pellegrino, via della Resistenza, via Enrico de Nicola, più tanti ripristini di parte di alcune gareggiate.
A breve è previsto anche il rifaricmento dell’asfalto in via Fermi e via Siani, inerenti al progetto del rischio idrogeologico.
Inoltre la scorsa settimana è arrivata la bella notizia del finanziamento di 3 mln di euro da parte della Regione Campania per la la 𝐦𝐚𝐧𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 e la 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 della rete stradale.