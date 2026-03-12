PUBBLICITÀ
Vincenzo Zerlenga ritrovato a Malpensa, il 23enne era scomparso da Napoli

È stato ritrovato all’aeroporto di Aeroporto di Milano Malpensa il 23enne Vincenzo Zerlenga, il giovane che nelle ultime ore aveva fatto perdere le proprie tracce nel quartiere San Carlo all’Arena, nella zona di Capodimonte.

Il ragazzo era scomparso nella giornata di ieri dopo essersi allontanato improvvisamente mentre si trovava sotto casa con alcuni amici. A raccontarlo era stato lo zio, spiegando che il giovane si era dileguato nel giro di pochi istanti: “È successo tutto in un secondo”.

Dopo l’allarme lanciato da familiari e amici, che avevano diffuso la sua foto sui social chiedendo aiuto per ritrovarlo, le ricerche si sono concentrate in diverse zone della città. Secondo le prime informazioni, Vincenzo era stato ripreso da alcune telecamere di sorveglianza mentre attraversava l’area dei Ponti Rossi.

Le ricerche si sono concluse nelle ultime ore quando il 23enne è stato individuato presso l’aeroporto di Milano Malpensa mentre stava tentando di allontanarsi. Il giovane è stato fermato e rintracciato dalle autorità, ponendo così fine alle ore di apprensione vissute dalla famiglia e dagli amici.

 

