Violazioni e irregolarità, chiusa l’isola ecologica di Varcaturo

Chiusa l’isola ecologica di via Domitiana a Giugliano. Il sindaco Diego D’Alterio, ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che sono in corso verifiche e attività di polizia giudiziaria per accertare eventuali ingressi non autorizzati e utilizzi impropri dell’impianto. “Già in queste ore – ha spiegato il primo cittadino – insieme agli uffici comunali e agli organi competenti, stiamo lavorando per comprendere a fondo le cause della chiusura e individuare le soluzioni necessarie a garantire una riapertura quanto più rapida possibile, nel pieno rispetto delle regole”.

Il sindaco ha poi precisato che, qualora emergessero elementi di illegalità, questi verranno affrontati con la massima serietà: “È chiaro che, laddove emergano elementi di illegalità, questi devono essere esaminati e affrontati con serietà, come è giusto che avvenga in uno Stato di diritto. Solo così potremo restituire alla città un servizio efficiente, sicuro e gestito con trasparenza“. L’amministrazione comunale punta dunque a riaprire l’isola ecologica nel più breve tempo possibile. “L’obiettivo – ha concluso D’Alterio – è evitare ulteriori disagi ai cittadini, assicurando che la riapertura avvenga nel rispetto delle norme e con le necessarie garanzie di legalità e corretto funzionamento”.

