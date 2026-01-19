PUBBLICITÀ
HomeCronacaVuole portare la droga allo zio detenuto, beccato 19enne di Caivano
CronacaCronaca locale

Vuole portare la droga allo zio detenuto, beccato 19enne di Caivano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Vuole portare la droga allo zio detenuto, beccato 19enne di Caivano
Foto di repertorio
PUBBLICITÀ

Al penitenziario di Santa Maria Capua Vetere un 19enne di Caivano è stato arrestato dai baschi azzurri per detenzione ai fini di spaccio di hashish. L’episodio si è verificato venerdì scorso quando il 19enne è andato alla casa circondariale per parlare con lo zio detenuto. Nel corso della conversazione con gli agenti della penitenziaria hanno notato il ragazzo prima togliersi le scarpe poi avrebbe iniziato ad armeggiare vicino. Come riporta CasertaNews il 19enne ha fatto un taglio sulla calzatura e ha estratto qualcosa.

Gli agenti hanno perquisito il recluso che è stato trovato con un panetto da 44 grammi di hashish nascosto negli slip. A quel punto gli agenti penitenziari hanno controllato anche il 19enne trovando altri 7 involucri nelle scarpe per complessivi 283 grammi di hashish.

PUBBLICITÀ

Il giudice Riello del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo l’istanza del difensore del ragazzo, l’avvocato Mirella Baldascino, ha revocato la detenzione domestica e applicato quella meno afflittiva dell’obbligo di dimora.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati