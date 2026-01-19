Vuole portare la droga allo zio detenuto, beccato 19enne di Caivano

PUBBLICITÀ

Al penitenziario di Santa Maria Capua Vetere un 19enne di Caivano è stato arrestato dai baschi azzurri per detenzione ai fini di spaccio di hashish. L’episodio si è verificato venerdì scorso quando il 19enne è andato alla casa circondariale per parlare con lo zio detenuto. Nel corso della conversazione con gli agenti della penitenziaria hanno notato il ragazzo prima togliersi le scarpe poi avrebbe iniziato ad armeggiare vicino. Come riporta CasertaNews il 19enne ha fatto un taglio sulla calzatura e ha estratto qualcosa.

Gli agenti hanno perquisito il recluso che è stato trovato con un panetto da 44 grammi di hashish nascosto negli slip. A quel punto gli agenti penitenziari hanno controllato anche il 19enne trovando altri 7 involucri nelle scarpe per complessivi 283 grammi di hashish.

PUBBLICITÀ

Il giudice Riello del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo l’istanza del difensore del ragazzo, l’avvocato Mirella Baldascino, ha revocato la detenzione domestica e applicato quella meno afflittiva dell’obbligo di dimora.