«Come sei bella Napoli». Così Wanda Nara ha salutato il Golfo appena sbarcata al porto insieme con le due figlie, dirette poi a Capri.

La signora Icardi, dopo aver raggiunto in treno la città partenopea, si è diretta sull’Isola in motoscafo, sbarcando al porto turistico di Marina Grande lunedì sera. Ed è proprio all’ombra dei Faraglioni che la procuratrice, insieme alla famiglia, ha seguito l’Italia – vittoriosa con la Spagna – festeggiando con la bandiera tricolore. Ad ogni modo, il feeling tra Wanda Nara e Napoli era già sbocciato qualche tempo fa. In particolare nel 2016 quando, con la partenza di Higuain, Icardi fu ad un passo dal vestire la maglia azzurra.

Il soggiorno di Wanda Nara a Capri

Per il suo soggiorno caprese ha scelto una delle eleganti suite del Grand Hotel Quisisana, dove resterà per qualche giorno a godersi sole, mare e soprattutto buon cibo. Non poteva poi mancare qualche ora di shopping tra le vie più in di Capri. Obbligatoria la tappa nella boutique Mario Romano, prima di rifugiarsi nello storico albergo di via Camerelle. Coccolata dallo staff, si è concessa un assaggio della torta caprese preparata dallo chef.

Nell’ultimo post appunto pubblicato su Instagram da Wanda Nara è arrivato un altro show vietato ai deboli di cuore. Selfie in intimo super sexy e sguardo ammiccante. Una foto che ha suscitato l’entusiasmo dei follower della showgirl, che hanno inondato di like l’immagine.

Wanda Nara, ha voluto celebrare le gesta dell’argentino attraverso un messaggio sul suo profilo ufficiale Insagram. Ecco quanto si legge “San Valentino è… Cucinare per il tuo amore ogni giorno, aspettarlo con i migliori panini preparati da me alle 3 del mattino dopo una partita…”.

La procuratrice Wanda Nara ha poi aggiunto. “San Valentino può essere anche semplicemente scendere in cucina all’alba e preparare i migliori club sandwich di pollo e avocado del mondo (solo perché ne ha voglia). Preparagli i suoi dolci preferiti nel pomeriggio … e essere la migliore a letto … Tutto il resto lo compra con la sua carta … ti amo, Mauro”. Il post di Wanda Nara, come spesso le capita sui social ha collezionato tantissimi “like”.

“La via en rose“. Da Parigi la buonanotte di Wanda Nara è davvero bollente. Completino intimo rosa e curve esplosive, la showgirl argentina e moglie del calciatore ex Inter ora al Psg, Mauro Icardi, continua a far impazzire i social con scatti ad alto tasso erotico. Negli ultimi tempi Wanda si è lasciata andare a confidenze davvero piccanti con i suoi quasi 8 milioni di follower.