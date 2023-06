Youtuber girano video a bordo di una Lamborghini e provocano incidente, morto bimbo di 5 anni

PUBBLICITÀ

Lo scontro tra un Suv ed una Smart avvenuto a Roma è stato fatale per un bimbo di 5 anni; il piccolo è infatti deceduto a causa delle ferite riportate. L’incidente stradale è avvenuto, con più precisione, in via Aristonico di Alessandria, a Casal Palocco, a Roma.

A scontrarsi una Smart ForFour e un Suv Lamborghini condotto da un 20enne con a bordo altri quattro giovani. All’interno della Smart vi erano due bambini, fratello e sorella rispettivamente di 5 e 3 anni. La piccola è ora in gravi condizioni ricoverata insieme alla madre 35enne. Mamma e figlia sono state trasportate in codice rosso dal 118 dopo lo scontro.

PUBBLICITÀ

L’incidente ha anche causato il decesso del piccolo di cinque anni, quest’ultimo è infatti morto a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Il conducente del Suv sarà sottoposto, come di rito, ai test di alcol e droga.

Mentre le indagini procedono si ipotizzano già le varie cause dello scontro che vedono i 5 nel Suv colpevoli di distrazione. Le forze dell’ordine hanno infatti sequestrato i cellulari dei giovani. Secondo quanto si apprende, i cinque potrebbero essere stati distratti dai telefonini o dalle videocamere usati per girare un video. Quest’ultimo sarebbe già stato acquisito dagli investigatori. Si pensa che la causa della distrazione che ha poi portato allo sconto fosse una challenge su YouTube.