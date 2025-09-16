Zola incorona De Bruyne: “Il più forte al mondo su due cose”

PUBBLICITÀ

Kevin De Bruyne è uno dei più grandi arrivi in A negli ultimi anni. Il belga approdato a Napoli sta già facendo la differenza, e vanta di ben 2 gol in 3 gare giocate. A tal proposito, nelle scorse ore un grande campione come Gianfranco Zola si è espresso su di lui, sul suo impatto nel calcio italiano e l’andamento sin qui del campionato.

Zola non ha dubbi: KDB è apprezzatissimo dall’ex campione azzurro

“Kevin è il più forte al mondo per visione e assist negli ultimi venti metri. Giganti come lui e Modric sono un bene per il calcio italiano. Luka sa gestire il gioco e la palla, in questo è un genio. Mi auguro che nei nostri settori giovanili si prenda ispirazione da questi campioni”. Zola nel corso dell’intervista rilasciata a Repubblica, senza troppi peli sulla lingua si sbilancia su questi due grandi campioni arrivati nel nostro calcio.

Il bilancio della stagione sin qui secondo l’ex attaccante azzurro

Gianfranco Zola, si è soffermato anche sull’andamento del campionato giunto ormai alla terza giornata. Secondo l’ex Parma saranno sempre le solite 4-5 squadre ad essere protagoniste in Italia, ma non esclude possibili sorprese. A tal proposito ha dichiarato: “Napoli e Juventus sono partite forte. Il Milan invece sta trovando la quadra, Roma e Inter invece la troveranno. L’incertezza è un buon segno, rivitalizza e dà carattere al torneo. Sorprese? Mi sono piaciute particolarmente Cremonese e Como. Conosco Fabregas ed ha tutte le carte in regola per fare bene”.

L’ex centravanti tra le altre del Chelsea, dice la sua anche sul ritorno della Champions League. A proposito di ciò Zola vede bene il Napoli in questa stagione, tanto da considerarla la più competitiva anche in Europa. In merito a ciò ha affermato: “Gli azzurri mi hanno impressionato in questo avvio di stagione. De Bruyne e Hojlund sono acquisti di grande spessore. Se Conte, bravissimo riesce a gestire il doppio confronto, allora il Napoli arriverà molto lontano e non solo perchè ha lo scudetto sul petto”.