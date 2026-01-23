R&C Boutique: da piccolo negozio di quartiere a punto di riferimento per mamme, donne e bambini

PUBBLICITÀ

Dieci anni fa era un piccolo negozio di appena 40 metri quadri. Oggi R&C Boutique è una realtà solida e in continua crescita, diventata un vero punto di riferimento per l’abbigliamento donna taglie forti e slim, curvy, mamme in attesa e neonati da 0 a 3 anni, capace di unire negozio fisico, social network e una visione moderna del commercio.

La storia di R&C Boutique nasce quasi dieci anni fa a Casavatore, nel Parco Acacie, in via Galileo Galilei 9, con l’apertura del primo negozio di abbigliamento donna slim nel dicembre 2017 Dopo appena nove mesi, nonostante le difficoltà iniziali, arriva la seconda apertura: una scelta coraggiosa che, con il tempo, si rivelerà vincente.

Il vero punto di svolta arriva però durante il periodo più complesso per il commercio: il Covid. È proprio in quel momento che il negozio bambini, oggi situato a Secondigliano in via Cardinale Capecelatro 127\129, diventa il cuore pulsante dell’azienda. Grazie a un uso innovativo dei social, in particolare TikTok, col motto “Amiciii” R&C Boutique riesce a trasformare una crisi in opportunità, creando una community affezionata che va ben oltre i confini locali.

Tra le intuizioni più vincenti c’è la celebre “lista corredino”: un servizio unico nel suo genere, pensato per le future mamme, con una lista completa di articoli per il neonato a prezzo fisso di 250 euro. Un’idea nata per rispondere alle esigenze delle famiglie durante le consegne a distanza, diventata oggi un vero marchio di fabbrica del negozio. A distanza di quattro anni, la lista corredino è ancora uno dei servizi più richiesti e conosciuti.

Oggi il profilo TikTok del negozio bambini conta quasi 80.000 follower, con clienti che arrivano non solo da tutta Italia, ma anche dalla Francia e da regioni lontane come la Calabria. Un successo che ha trasformato RC Boutique in un punto di riferimento riconosciuto nel settore neonato.

La crescita non si è fermata. Da circa un anno, accanto al negozio bambini, nasce RC Curvy, in viavia Cardinale Capecelatro 119–121–123, uno spazio interamente dedicato alle taglie forti, alle donne di ogni età e alle mamme in attesa. L’obiettivo è chiaro: portare la moda anche in gravidanza, far sentire ogni donna bella, comoda e sicura di sé, senza rinunciare allo stile.

Un ulteriore traguardo importante arriva proprio quest’anno con il lancio della linea di abbigliamento firmata R&C Boutique per bambini dai 3 mesi ai 3 anni, affiancata da collaborazioni con aziende rinomate del settore neonato, come Pappa&latte, Mayoral, Wedoble confermando la qualità e l’attenzione nella selezione dei marchi.

R&C Boutique oggi è molto più di un negozio: è una storia di passione, visione e capacità di reinventarsi, restando sempre vicini alle famiglie e alle donne, accompagnandole in alcuni dei momenti più importanti della loro vita.

