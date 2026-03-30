Modifica Statuto Eda Napoli 2, Pirozzi: “Dall’opposizione bugie e mistificazioni”

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“L’opposizione invece di fare polemiche sterili dovrebbe leggersi le carte e conoscere gli atti, altrimenti rischia di fare solo brutte figure”. A rispondere è Nicola Pirozzi, Presidente Eda Napoli2, finito al centro delle polemiche dopo il comunicato diffuso da Fratelli d’Italia Giugliano, Forza Italia Giugliano, UDC Giugliano, Vivere Giugliano e Futuro Nazionale Giugliano sulla proposta di modifica dello statuto dell’Ente d’Ambito NA2 che prevede l’introduzione di un compenso economico per il Presidente, incarico che fino ad oggi non prevedeva alcuna retribuzione. (leggi qui l’articolo)

Una scelta, questa, definita “grave, inopportuna ed inaccettabile” da parte dell’opposizione giuglianese, a cui Pirozzi risponde per le rime: “Non c’è stata nessuna violazione o forzatura della norma, anzi ci siamo adeguati a ciò che prevede la legge del 2019 sulla retribuzione per i presidenti di ambito. Stessa scelta è stata da adottata da altri enti come Napoli 1, Napoli 2 e Benevento senza suscitare polemiche”, replica Pirozzi. “L’unico divieto è la percezione della doppia indennità, ovvero quella da sindaco e da presidente Eda. Io non sono più sindaco da ben 13 mesi, durante tutto questo periodo ho coperto l’incarico a mie spese e non ho mai chiesto un euro di rimborso”, continua il Presidente.

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“Ora percepirò il 50% dello stipendio lordo percepito dal sindaco di Giugliano, anche perché continuerò nel mio ruolo di insegnante a scuola che non voglio abbandonare. L’ordine del giorno è passato con una maggioranza qualificata dei 2\3, ringrazio tutti i sindaci che hanno votato favorevolmente. Anche il collegio dei revisori dei conti e il direttore generale hanno dato parere favorevole. L’opposizione non sa quello che dice, non ci sarà nessun aggravio sulle tasche dei cittadini nè tantomeno ci sarà un aumento della Tari. Questa è una bugia, anzi una vergognosa mistificazione della realtà. Anzi in questi mesi abbiamo previsto una serie di tagli agli sprechi ed intercettato finanziamenti per migliorare il servizio nei comuni di appartenenza all’Eda Napoli 2″, conclude.