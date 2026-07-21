BKFC conquista l’Europa: numeri da record e Napoli pronta a diventare il nuovo palcoscenico internazionale

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La Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) si conferma oggi la più importante promotion mondiale di pugilato a mani nude. Fondata da David Feldman, oggi è guidata insieme al socio Conor McGregor, contribuendo a rendere il marchio uno dei fenomeni sportivi e mediatici in più rapida crescita a livello internazionale.

La promotion organizza eventi in tutto il mondo e, per quanto riguarda il mercato europeo, la gestione è affidata al team responsabile di numerosi Paesi, tra cui Italia, Svizzera, Austria, Malta e altre nazioni strategiche del continente.

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I risultati parlano chiaro. Gli eventi organizzati tra Firenze e Roma hanno registrato circa 32 milioni di visualizzazioni su DAZN, mentre la copertura complessiva sui principali social network ha superato 1,4 miliardi di visualizzazioni, confermando il forte impatto mediatico del brand a livello globale.

Ogni appuntamento BKFC richiama alcune delle più grandi stelle del pugilato e dello spettacolo internazionale. Tra gli ospiti presenti figurano campioni del calibro di Oleksandr Usyk, Joseph Parker, Andy Ruiz Jr., oltre all’attore Jean-Claude Van Damme, allo stesso Conor McGregor, insieme a celebrità, artisti, imprenditori e personaggi dello spettacolo provenienti da ogni parte del mondo.

A testimonianza dell’eccellente lavoro svolto, è stato consegnato a Marco Serafino, amministratore delegato e partner di Rapisarda, un prestigioso anello ufficiale firmato da Conor McGregor, simbolo di fiducia e appartenenza al progetto internazionale BKFC. Un gesto che ha sancito un ruolo sempre più centrale e operativo all’interno dell’organizzazione, passando da semplice professionista del settore a figura integrante della crescita europea della promotion.

Tra gli obiettivi futuri spicca la volontà di Marco Serafino, amministratore di Vita Nova Holding Napoli Est, di portare BKFC a Napoli e sviluppare ulteriormente il progetto in tutta Italia, creando un ponte tra il grande spettacolo americano e il pubblico italiano attraverso eventi di respiro internazionale.

Le future manifestazioni saranno arricchite dalla presenza di numerosi ospiti internazionali e da esibizioni speciali, tra cui quella dell’artista DDM Enzo Dong, con il coinvolgimento di manager e promoter come Sasy Sola e Peppe Red, considerato uno dei pionieri degli eventi Cosang Imperial Event, realtà che ha contribuito alla crescita del panorama dell’intrattenimento urbano in Italia.

Con numeri record, una crescente visibilità internazionale e il coinvolgimento di grandi protagonisti dello sport e dello spettacolo, BKFC continua il proprio percorso di espansione mondiale, puntando ora con decisione sull’Italia e, in particolare, su Napoli come futura capitale europea del grande spettacolo del pugilato a mani nude