Euro 2032 a Napoli, via libera al progetto per il Maradona: approvata la riqualificazione dello stadio

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Passo decisivo per la candidatura di Napoli a città ospitante di UEFA EURO 2032. Si è conclusa con esito positivo la Conferenza di Servizi decisoria relativa al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) degli interventi di ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il provvedimento, adottato attraverso una Determinazione Dirigenziale, rappresenta il via libera formale da parte dei servizi comunali e degli enti coinvolti nella valutazione degli aspetti urbanistici, ambientali, di sicurezza e di mobilità legati alla riqualificazione dell’impianto di Fuorigrotta.

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L’approvazione consente al Comune di Napoli di rispettare la tabella di marcia fissata dalla UEFA per la presentazione del dossier di candidatura, che dovrà essere inviato entro il 31 luglio. Napoli punta così a rientrare tra le cinque città italiane che ospiteranno il torneo del 2032, organizzato insieme alla Turchia.

Il percorso per il restyling del Maradona era iniziato con la consegna del Masterplan di riqualificazione nell’aprile 2025, coordinato dall’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità, e successivamente integrato dalle delibere della Giunta comunale per la rifunzionalizzazione del terzo anello e il miglioramento dell’efficienza energetica dello stadio.

Un ruolo centrale è stato svolto anche dal Protocollo d’Intesa tra Regione Campania e Comune di Napoli, sottoscritto il 9 aprile 2026, finalizzato al finanziamento e all’attuazione degli interventi strategici per la città e per il suo principale impianto sportivo.

Determinante anche il confronto tecnico portato avanti negli ultimi mesi tra gli uffici del Comune, la FIGC e il Comitato Organizzatore di EURO 2032, con l’obiettivo di arrivare alla definizione di un progetto in linea con gli standard richiesti dalla federazione europea.

Dopo l’invio della documentazione alla UEFA entro la fine del mese, il progetto sarà presentato dal sindaco Gaetano Manfredi. Nel frattempo, l’Unità Organizzativa Autonoma Programmi specifici di riqualificazione continuerà il lavoro tecnico per la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione delle opere.

L’obiettivo è trasformare lo Stadio Maradona in una struttura moderna, sostenibile e adeguata ad accogliere una competizione internazionale come gli Europei del 2032.

«Il Comune di Napoli rispetta in pieno il cronoprogramma ipotizzato – ha dichiarato l’assessore Edoardo Cosenza – siamo pronti a inviare entro il 31 luglio a FIGC e UEFA il progetto approvato con tutta la documentazione richiesta. È uno sforzo sinergico di ingegneria e architettura con un forte carattere identitario».