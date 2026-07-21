Piano casa, Fico annuncia: “50 milioni per Scampia, Ponticelli e Taverna del Ferro”

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“Il tema della casa è uno di quei temi del futuro, non solo nella nostra regione, ma in tutta Italia, in tutta Europa e non solo. Quindi abbiamo deciso di affrontarlo il prima possibile con uno stanziamento di 245 milioni di euro su linee di investimento molto importanti”. Così ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, alla presentazione di conferenza stampa di presentazione di Ho.P.E. in Campania – Housing Programma Europeo in Campania, programma regionale di edilizia residenziale pubblica e sociale, riqualificazione del patrimonio abitativo e rigenerazione urbana.

“Soprattutto – ha detto Fico – c’è una linea di investimento sulle manutenzioni straordinarie perché ci sono moltissime situazioni in cui si vive in modo che oggi non è accettabile. A Scampia, finalmente dopo 16 anni, sono state montate le rampe per far sì che le persone con disabilità che abitano in uno stabile possano finalmente poter uscire anche non accompagnate, ma da sole. È uno dei progetti che noi portando avanti, dobbiamo farlo anche sull’edilizia di Caserta. Ci sono tante situazioni in cui sono rotte le ascensori, in cui i solai perdono, in cui non c’è la possibilità di superare le barriere architettoniche. Noi dobbiamo fare esattamente il processo inverso, far sì che sia ci sia il superamento delle barriere architettoniche, che è un punto vero di civiltà ed è quello che stiamo facendo”.

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Cinquanta milioni per gli abbattimenti

“Continuiamo – ha aggiunto Fico – con l’edilizia anche per gli studenti, perché oggi il diritto allo studio si applica anche col diritto all’abitare dello studente ed è quello che noi vogliamo portare avanti. Ci saranno poi le ristrutturazioni, nel senso che si parte sempre da quello che abbiamo e quindi dall’esistente. Abbiamo lavorato con un protocollo col Comune di Napoli dove mettiamo 50 milioni di euro per gli abbattimenti e le ricostruzioni degli edifici di Taverna del ferro, di Scampia col progetto Restart Scampia e con i bipiani di Ponticelli. Insomma stiamo cercando di affrontare il più velocemente possibile, nel migliore dei modi, con grande visione, tutto il tema dell’abitare e dell’edilizia residenziale sociale”.