Buongiorno sui social dopo l’infortunio: “Adda passà ‘a nuttata, e passerà”

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Arrivano brutte notizie per Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro del Napoli per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona.

I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un’operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2/3 mesi.

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Il comunicato del Napoli

Ecco la nota del club azzurro: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo, Ale!”

Buongiorno sui social: “Adda passà a nuttata… e passerà”

Sui social il giocatore ha annunciato il suo stop con un lungo messaggio: “Purtroppo dovrò stare lontano dai campi per un po’ di tempo. In questo momento sono amareggiato, triste e profondamente dispiaciuto. Quando è arrivata questa notizia ho avuto un momento di grande sconforto ma poi ho capito una cosa: la forza dei napoletani, ed io avendo i nonni campani lo so bene, sta nel non abbattersi quando insorgono delle difficoltà; sta nell’alzare la testa e mettersi a lavorare ancora più duramente perché il “sereno” può tornare solo sopra la testa di chi non si arrende. E io non mi arrendo. Come si dice “Adda passà a nuttata” e io lo so: passerà. E quando succederà sarò ancora più forte e motivato a dare tutto per questa maglia”.