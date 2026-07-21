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Paura a Dimaro, scoppia incendio nei pressi del ritiro del Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Paura a Dimaro, scoppia incendio nei pressi del ritiro del Napoli
Paura a Dimaro, scoppia incendio nei pressi del ritiro del Napoli
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Incendio a Dimaro. Nella notte, un capanno di legno vicino al ristorante “Osteria Pizzeria La Spleuza da Streza” è andato a fuoco, a circa un chilometro dallo Sporthotel Rosatti dove alloggia il Napoli. Negli anni scorsi, questo ristorante è stato un luogo di ritrovo per la squadra e la società. Ma anche per i tifosi azzurri.

Non ci sono feriti. Dopo le prime segnalazioni degli abitanti di Monclassico, frazione di Dimaro Folgarida, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente. Ha preso fuoco anche un furgone parcheggiato vicino alla struttura.

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Nel capanno c’erano delle lampadine sotto carica, legna per la pizzeria, una bici elettrica. C’era anche una bombola di gas da 15 litri, il cui scoppio ha provocato un forte boato. L’incendio, dalle prime ricostruzioni, potrebbe essere attribuibile al malfunzionamento di uno di questi oggetti.

Buongiorno sui social dopo l’infortunio: “Adda passà ‘a nuttata, e passerà”

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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